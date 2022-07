Von Essen Potsdam Freitag, 29.07.2022 | 15:40 Uhr

So langsam und ganz beharrlich erhärtet sich in mir der Eindruck, dass jetzt die geballte Inkompetenz grüner Politiker zum Vorschein kommt.



Wenn es denn die geschätzte grüne Wählerschaft denn auch zur Kenntnis nehmen möchte.



Dieses Wirtschaftsministerium wurde seit Gründung der Bundesrepublik noch nie so unwürdig bescheuert geführt.

Das haben wir davon, wenn wir Studienabbrecher und sonstige nicht ganz so behelligte in diese Parlament schicken. Hauptsache schön schwurbeln, dann passt schon. Leck mich doch .......