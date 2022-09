Auf der Messe für Verkehrstechnik "InnoTrans" in Berlin haben die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) und Siemens Mobility am Mittwoch ihre neuen Wasserstoffzüge vorgestellt. Sie sollen auf der Strecke der Heidekrautbahn, auf der Linie RB27 von Berlin über Basdorf nach Groß Schönebeck/Schmachtenhagen, eingesetzt werden.

Wasserstoff statt Diesel: In zwei Jahren sollen die ersten Wasserstoffzüge in der Region Berlin-Brandenburg auf der sogenannten Heidekrautbahn fahren. Dabei soll der Wasserstoff für die Züge direkt in Brandenburg erzeugt werden.

Die neuen Züge sind nach Herstellerangaben mit einem Brennstoffzellen-Antrieb und einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet, der eine vollständig CO 2 -freie Mobilität garantieren würde. "In der Vergangenheit hatten Züge eine Oberleitung oder einen Dieselmotor. Wenn man keine Oberleitung hat, und man kann sie nicht einfach schnell aufbauen, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Batterie oder Wasserstoff", sagte Albrecht Neumann, CEO bei Siemens Mobility.

Dabei könne die Wasserstofftechnologie für große Reichweiten eingesetzt werden. Bis zu 1.000 Kilometer könnten mit einer Zugtankfüllung gefahren werden, hieß es. Der Wasserstoff wird komprimiert in Tanks mitgeführt, die auf dem Zugdach montiert sind. Laut Neumann könne man den Wasserstoff wie Diesel per Schlauch nachtanken. In etwa 15 Minuten seien die Tanks wieder gefüllt. "Die Technologie ist für den Fahrgast völlig unspektakulär. Man glaubt, in einem normalen Zug zu sitzen", so der Siemens Mobility-CEO.