Das Bundesverwaltungsgericht prüft seit Mittwoch, ob die Treuhandverwaltung der deutschen Töchter des russischen Ölkonzerns Rosneft rechtens ist. Eine entsprechende Klage des Ölkonzerns wurde am Mittwoch grundsätzlich zugelassen. Nach einer ganztägigen Verhandlung kündigte die Vorsitzende Richterin Ulla Held-Daab am Abend an, das Verfahren werde am 7. März fortgesetzt - mit einer Beweisaufnahme. Ein Urteil könnte also frühestens in zwei Wochen fallen.