Eigner der PCK-Raffinerie Schwedt - Bundesverwaltungsgericht überprüft Treuhandverwaltung von Rosneft-Töchtern

Mi 22.02.23 | 06:07 Uhr

dpa/Jörg Carstensen Audio: Antenne Brandenburg | 22.02.2023 | Torsten Glauche | Bild: dpa/Jörg Carstensen

Seit September stehen die Eigner der PCK-Raffinerie Schwedt - Töchter des russischen Staatskonzerns Rosneft - unter Treuhandverwaltung des Bundes. Dagegen hat Rosneft geklagt, am Mittwoch verhandelt darüber das Bundesverwaltungsgericht.

Der russische Staatskonzern Rosneft klagt gegen Treuhandverwaltung des Bundes für Tochterunternehmen

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ist erste und letzte Instanz

Die Rosneft-Töchter sind die Mehrheitseigner der PCK-Raffinerie Schwedt

PCK-Mitarbeiter fordern in einem offenen Brief den Bau einer zweiten Pipeline

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig überprüft am Mittwoch die Entscheidung des Bundes, die Kontrolle über zwei deutsche Töchter des russischen Staatskonzerns Rosneft zu übernehmen. Geklagt haben das russische Unternehmen mit Sitz in Moskau und ein Ableger in Luxemburg. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte im September im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine und unter Verweis auf die Energieversorgungssicherheit zwei deutsche Tochterfirmen von Rosneft unter Treuhandverwaltung gestellt. Hintergrund ist der deutsche Verzicht auf russisches Rohöl nach dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Bund argumentiert mit Versorungssicherheit

Die Rosneft-Töchter sind Mehrheitseigner der PCK-Raffinierie in Schwedt. Sie importierten russisches Öl über die Druschba-Leitung und hatten nach Darstellung des Bundes kein Interesse, davon abzurücken. Zudem halten sie Anteile an weiteren Raffinerien in Deutschland. Der Bund begründete die Treuhandlösung mit Gefahren für die Versorgungssicherheit und für die Belieferung der PCK-Raffinerie. Rosneft widerspricht der Darstellung des Ministeriums, dass die Versorgungslage gefährdet gewesen sei. Die Anordnung der Treuhandverwaltung sei unverhältnismäßig. Der Konzern wendet sich auch gegen ein seit dem 1. Januar geltendes Embargo auf russische Ölimporte nach Deutschland.

Urteil möglicherweise noch am Mittwoch

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hofft, dass die Rosneft-Klage keinen Erfolg hat. "Ich will da keine Prognosen abgeben, aber ich halte die Entscheidung, die die Bundesregierung getroffen hat im letzten September, für die richtige Entscheidung", sagte der SPD-Politiker am Dienstag im rbb24 Inforadio. Er hoffe, dass die rechtlichen Grundlagen ausreichten, auf die sich die Bundesregierung berufe. Das Bundesverwaltungsgericht ist in dem Verfahren erste und letzte Instanz. Ob am Mittwoch bereits ein Urteil fällt, ist offen. Ein möglicher weiterer Verhandlungstermin in dem Verfahren wurde für den 7. März festgelegt.

PCK-Mitarbeiter fordern Bau einer zweiten Pipeline

Unterdessen haben die Mitarbeiter der PCK Raffinerie Schwedt in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Bau einer zweiten Pipeline gefordert. Dieser Brief liegt dem rbb vor. Darin heißt es, die Beschäftigten hätten mit Erstaunen und Befremden auf die Entscheidung der Bundesregierung gegen den Neubau einer zweiten Pipeline von Rostock nach Schwedt reagiert. Es liege in der Verantwortung des Bundes, den Standort Schwedt vor den Auswirkungen zu schützen. Die Bundesregierung habe mehrfach erklärt, sich unabhängig machen zu wollen, hieß es weiter. Eine neue, zweite Pipeline könne in Zukunft auch Wasserstoff transportieren.

Woidke: Bestehende Pipeline für bessere Auslastung ertüchtigen

Deutschland importiert seit Jahresbeginn kein russisches Öl mehr. Deshalb ist die Anlage in Schwedt zurzeit nur zu knapp 60 Prozent ausgelastet. Ministerpräsident Woidke fordert deshalb, die bestehende Pipeline von Rostock nach Schwedt möglichst schnell auszubauen. "Wenn diese Pipeline-Ertüchtigung durchgeführt ist, können allein aus Rostock 75 Prozent geliefert werden", sagte er im rbb24 Inforadio. Der SPD-Politiker verwies in diesem Zusammenhang auch darauf, dass es sich nicht um einen Neubau handele und deutlich unkomplizierter sei als der Neubau einer Pipeline: "Aber es muss jetzt begonnen werden. Das ist, was die Menschen erwarten in der Region." Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Raffinerie erst 2025 wieder eine Auslastung von 75 Prozent erreicht. Sendung: Antenne Brandenburg, 22.02.2023, 7:30 Uhr