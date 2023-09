PCK-Raffinerie in Schwedt

Der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) sieht keine Hinweise darauf, dass das Embargo gegen russisches Öl für die PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark) unterlaufen wird. Im Wirtschaftsausschuss des Brandenburger Landtages sagte Steinbach am Mittwoch, das Öl komme derzeit aus "unendlich" vielen Quellen. Er könne nicht ausschließen, dass dabei auch eine Lieferung aus Indien sei.

Es gebe aber keine Indizien dafür, dass das Embargo aus diesem Wege bewusst umgangen werde, so der Wirtschaftsminister. Die Frage nach der Herkunft der Lieferungen könnten nur die Einkäufer beantworten. Er mische sich nicht in die Beschaffungsprozesse ein, so Steinbach. Linken-Fraktionschef Sebastian Walter hatte die Frage gestellt, ob die anwachsenden Öllieferungen aus Indien wirklich aus diesem Land kommen.