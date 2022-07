Die Arbeitsagentur hat gut 700 Arbeitslose an die Tesla-Fabrik in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) vermittelt. Das teilte Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder), am Freitag auf Anfrage mit. Hinzu kamen demnach Arbeitssuchende und Initiativbewerber - insgesamt wurden Freyer zufolge in den vergangenen Monaten etwa 1.200 Menschen an den US-Elektroautobauer in Grünheide vermittelt.

Das Unternehmen selbst sucht noch mehr Mitarbeitende, darunter Schlosser, Mechantroniker und Industriemechaniker, wie Stellenausschreibungen im Internet zeigten. Eröffnet hatte die Fabrik des Elektroautohersteller im vergangenen März. Damals erhofften sich Politiker und Unternehmer in der Region bei Berlin ein Jobwunder. Insgesamt sind nach rbb-Informationen mittlerweile mehr als 4.000 Menschen in bei Tesla in Grünheide angestellt.