Die Deutsche Bahn will insgesamt 200 Millionen Euro für die Verlegung des Bahnhofs Fangschleuse an der Regionalbahnlinie 1 in die Nähe des Werks des US-Autobauers Tesla investieren. Diese Zahl nannte Projektleiter Peter Schulz am Dienstagabend im Grünheider Ortsteil Hangelsberg (Oder-Spree) dem rbb. Dort hat die Bahn ihre konkreten Pläne sowie den Zeitplan für den Bahnhof vorgestellt.

Ziel des Projektes sei deshalb, dass so viele Tesla-Angestellte wie möglich die Linie RE1 für den Weg von und zur Arbeit nutzen. Auch soll der Güterverkehr zunehmend über die Schiene abgewickelt werden, so Schulze weiter.

Eigenen Angaben zufolge rechnet die Bahn künftig mit bis zu 16.300 Fahrgästen am Tag, hauptsächlich aus dem Tesla-Umfeld. Derzeit seien es etwa 1.000. Um dem Aufkommen gerecht zu werden, sollen die zwei Bahnsteige am neuen Halt 220 Meter lang werden. Im Vergleich zum derzeitigen Fahrplanwechsel könnten dann zwei Reisewagen mehr, und damit insgesamt acht, eingesetzt werden. Auch eine Unterführung mit Fahrradstraße und Fahrstühlen sei geplant.

Der Baubeginn ist für 2025 vorgesehen. Der neue Bahnhof soll dann Ende 2026 in Betrieb gehen. Die Kosten von nach ersten Schätzungen der Bahn rund 200 Millionen Euro werden vom Bund getragen und sind abhängig von der künftigen Preisentwicklung, so der Projektleiter. Diese könne aber nicht sicher vorhergesehen werden. Aktuell sei die Bahn aber noch in einer frühen Planungsphase und arbeite an der Genehmigung. Eine öffentliche Auslegung zur Bürgerbeteiligung soll dann in der ersten Hälfte des kommenden Jahres folgen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 23.11.2022, 08:30 Uhr