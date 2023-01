Was macht die Tesla-Krise mit der Fabrik in Grünheide?

E-Auto-Produktion in Brandenburg

Chaotischer Chef, abstürzende Aktie und immer mehr Konkurrenz: Viele sehen den E-Autobauer Tesla in der Krise. Wie schlimm ist die Lage wirklich? Und was bedeutet das alles für das Werk in Grünheide? Von Philip Barnstorf