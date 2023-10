1.070 Einwendungen gegen neue Tesla-Ausbaustufen in Grünheide

Die geplante Erweiterung der Tesla-Fabrik rückt näher. Am kommenden Montag sollen Einwendungen aus der Bevölkerung zu dem Projekt in Erkner diskutiert werden, wie das Brandenburger Landesumweltamt am Mittwoch mitteilte.

Tesla will seine schon vorhandene Produktionshalle modernisieren. Außerdem möchte das Unternehmen eine zweite Produktionshalle und eine Abwasserwiederaufbereitungsanlage bauen.