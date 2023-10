Werkausbau in Grünheide

Der geplante Ausbau des Tesla-Werks in Grünheide ist am Montag in die nächste Runde gegangen. Gegen die Pläne des US-Autoherstellers haben mehr als 1.000 Bürger und Institutionen Einwendungen erhoben, über die nun diskutiert wird - gemeinsam mit Tesla-Vertretern und den zuständigen Behörden.

Seit 10 Uhr läuft in der Stadthalle in Erkner (Oder-Spree) der sogenannte Erörterungstermin. Die Diskussion könnte sich über mehrere Tage hinziehen. Im Anschluss müssen die Behörden die Debatte auswerten. Erst danach kann der Tesla-Antrag genehmigt werden. Zur ersten Tesla-Erörterung vor drei Jahren kamen etwas mehr als 100 Einwender in die Stadthalle von Erkner.

Tesla will unter anderem seine schon vorhandene Produktionshalle modernisieren, eine weitere, doppelt so große Halle bauen sowie eine Abwasser-Recycling-Anlage errichten. Die Kritik an den Vorhaben ist groß.