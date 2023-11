Tesla-Chef Musk besucht Werk in Grünheide und kündigt Lohnerhöhungen an

Tesla erhöht die Löhne seiner Beschäftigten im Werk in Grünheide bei Berlin. Ein Standardprozess, behauptet der US-Elektroautohersteller. Die IG Metall hingegen hatte die mögliche Lohnerhöhung kürzlich als Erfolg ihrer Aktionswoche reklamiert.

Tesla-Chef Elon Musk hat am Freitag die Belegschaft in seinem Werk in Grünheide (Oder-Spree) über angekündigte Lohnerhöhungen informiert. Nachdem im vergangenen Jahr die Entgelte nach Unternehmensangaben um bis zu sechs Prozent stiegen, werden sie aktuell für alle Mitarbeiter nochmals um vier Prozent angehoben - bereits mit der anstehenden November-Auszahlung.

Zusätzlich sollen ab Februar 2024 die Jahresgehälter der Beschäftigten in der Produktion um 2.500 Euro erhöht werden. Nach Angaben des US-Elektroautoherstellers entspricht dies einer Gehaltssteigerung von bis zu 18 Prozent innerhalb von eineinhalb Jahren. Elon Musk nutzte am Freitag die Gelegenheit, um der Belegschaft persönlich vor Ort erneut seinen Dank für den Einsatz beim An- und Hochfahren der Fabrik auszusprechen.