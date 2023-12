Die rund 9.000 Einwohner der Gemeinde Grünheide können demnächst per Brief darüber abstimmen, ob sie Teslas Erweiterungsplan östlich der bestehenden Fabrik befürworten. Das hat die Grünheider Gemeindevertretung am Donnerstag einstimmig beschlossen.

Laut Bürgermeister Arne Christiani soll die Abstimmung im ersten Halbjahr 2024 abgehalten werden. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest. Dabei wird die Gemeindeverwaltung an alle Einwohner einen Brief mit folgender Frage schicken: "Sollen weitere 100 Hektar Wald in der Gemarkung Grünheide in eine Industriefläche (insbesondere für logistische Zwecke) umgewandelt werden und in den Besitz von Tesla übergehen?" Darauf können die Anwohner mit ja oder nein antworten.