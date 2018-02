Mehr als einhundert Firmen sammeln in Deutschland Personendaten wie Name, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift sowie die "Kredithistorie" mit Anzahl der Konten, Kredite, Handy- und Leasingverträge, unbezahlte Rechnungen oder Insolvenzen. Mit Hilfe dieser Daten und einem jeweils eigenen mathematisch-statistischen Verfahren (Scoring) schätzen sie das Zahlungsverhalten eines Verbrauchers ein und verkaufen diese Werte an Banken und Händler.



Die Schufa als führende Auskunftei hat nach eigenen Angaben Daten zu 68 Millionen Menschen gespeichert. Bei rund zehn Prozent der Verbraucher sind diese auch negativ. Dabei handele es sich um "säumige Zahler", so die Schufa.

Das generelle Verfahren steht nicht im Fokus der Kritik von "OpenSchufa". Es gehe darum, es nachvollziehbarer zu machen, so Spielkamp, und mögliche Schwachstellen der Methode aufzuzeigen.