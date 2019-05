GSW-Mieter (aktuell Deutsche Wohnen) Berlin Freitag, 17.05.2019 | 09:39 Uhr

Bin gespannt auf das geplante Miet"niveau". Ist zu den geplanten Miethöhen etwas bekannt? Und was heißt "Die Verkehrsanbindung unter anderem mit der Siemensbahn werde dagegen mehr Zeit beanspruchen." Latschen die Bewohner dann auf Brettern über die Baugruben, wie in den 80ern in Marzahn? Mit dem Unterschied, dass da dann noch keine S-Bahn fährt?? Typisch geplantes neuberliner Verkehrs-Chaos?!

@rbb Geht das nicht besser oder ist es politisch einfach so gewollt?

Wie der anhaltend (!) lahme Ausbau der Straßenbahnen und Busspuren bei angeblichem Vorrang für den ÖPNV?