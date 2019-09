Florian Niedermeier: Nein. Das Motto "Halle für Alle" war für uns weniger Konzept, als vielmehr eine Fragestellung, ein andauerndes Experiment. Es gab den Punkt, an dem Berlin entschieden hat, die Halle zu verkaufen, weil sie von den Zahlen her nicht mehr positiv bewirtschaftet werden konnte. Als wir übernommen haben, war die Hoffnung, dass hier Strukturen, die überall verloren gehen, weiterhin bestehen. Also etwa, dass ich meinen Bäcker habe, dem ich vertraue, meinen Metzger, Gemüsehändler und den Bauern persönlich treffe. Was wir hier haben im Gegensatz zu anderen Kiezen, das sind 50 bis 60 Betriebe, die etwas anbieten, was rundherum mehr und mehr verschwindet, nämlich Kleingewerbe und Lebensmittelhandwerk.