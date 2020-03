64 Milliarden Euro gaben die Deutschen 2019 beim Online-Shopping aus - und 23 Prozent der Befragten gaben an, dabei schon einmal betrogen worden zu sein. Die Verbraucherzentrale warnt: Es reicht nicht, nur auf Prüfsiegel zu achten. Von Jasper Ahrens

Prüfsiegel sollen dem Käufer Sicherheit verschaffen. Bei der Vielzahl der verschiedenen Gütesiegel ist es für Verbraucher allerdings schwer, den Überblick zu behalten. Josephine Frindte, Rechtsexpertin bei der Verbraucherzentrale Berlin, warnt dementsprechend davor, den Siegeln blindlings zu vertrauen: "Nicht jedes Siegel bedeutet gleichzeitig, dass man Sicherheit beim Einkaufen hat. Man sollte immer schauen: Was verspricht dieses Siegel überhaupt?"

Laut dem Siegel-Experten lässt sich online leicht erkennen, was das "Trusted-Shops"-Siegel über den jeweiligen Onlineshop aussagt: Durch einen Klick auf das Gütesiegel öffnet sich ein Pop-Up. Hier kann der Käufer sehen, dass der Shop zertifiziert ist. Außerdem kann man sehen, seit wann der Shop zertifiziert ist und ob ein Käuferschutz besteht. "Ganz wichtig ist, dass die URL-Adresse bei 'Trusted Shops' mit der bei dem Shop angegebenen übereinstimmt," erläutert Zieba die Sicherheitsmechanismen.

Thomas Zieba ist Rechtsberater bei "Trusted Shops". Er erklärt, wie Händler ein solches Siegel erwerben können: "Ein Siegel führen darf jeder. Wichtig ist, dass die Person hinter dem Siegel auch dafür einsteht. Und ein einmal erhaltenes Gütesiegel heißt nicht, dass die Prüfung aufhört. Wir kontrollieren ständig, ob das Siegel tatsächlich noch geführt werden kann und wir dahinterstehen." Sollten sich die Voraussetzungen für das Siegel ändern oder von den Shop-Betreibern nicht mehr erfüllt werden, würde das Siegel entzogen, so Zieba.

Simone Vintz ist Projektleiterin bei Stiftung Warentest. Sie und ihr Team haben die vier gängigsten Siegel getestet. Dazu haben sie fingierte Online-Shops prepariert: "Wir haben einmal Fehler in den allgemeinen Geschäftsbedingungen eingebaut, wir haben Fehler in den Datenschutzerklärungen eingebaut und wir haben noch fünf Sicherheitsmängel in der Technik selber eingebaut."

Viele Verbraucher würden denken, bei der Vergabe eines Gütesiegel würde gleichzeitig die Güte der Waren in den Shops geprüft, dies sei aber nicht der Fall, warnt Vintz. Ein Gütesiegel prüfe nur das Prozedere, nicht andere Kriterien der Shops.

Das Ergebnis des Tests: Die Aussagekraft der Siegel von TÜV Süd und "Trusted Shops" wurden mit "mittel" eingestuft. Das Internetsiegel "Sicher und Seriös" hat laut Stiftung Warentest nur eine geringe Aussagekraft für den Verbraucher und das Siegel "Geprüfter Webshop" fiel beim Test negativ auf, weil das Siegel vergeben wurde, ohne dass die gefundenen Sicherheitsmängel beseitigt wurden. Absolute Sicherheit kann also keines der Siegel dem Verbraucher garantieren.