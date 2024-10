In eigener Sache

Die rbb-Investigativjournalisten Tina Friedrich und Jan Wiese sind am Mittwoch im Europäischen Parlament in Straßburg zusammen mit ihren Kollegen des Recherchenetzwerks Lost in Europe mit dem Daphne-Caruana-Galizia-Preis für Journalismus ausgezeichnet worden.

Das Recherchenetzwerk hatte im April dieses Jahres aufgedeckt, dass europaweit knapp 52.000 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als vermisst gelten. Die Veröffentlichung der Recherchen erfolgte unter anderem im belgischen De Standaard, der italienischen Nachrichtenagentur ANSA, CNN World und dem Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb).

