Der russische Rosneft-Konzern ist vor Gericht mit seiner Beschwerde gegen den geplanten Verkauf des Anteils von Shell an der Öl-Raffinerie Schwedt (Uckermark) gescheitert. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf wies die Einwände von Rosneft am Mittwoch ab, wie ein Gerichtssprecher mitteilte.

Shell will seinen Anteil von 37,5 Prozent an Schwedt an den britischen Ölkonzern Prax verkaufen. Rosneft hält einen Mehrheitsanteil an Schwedt, der allerdings unter der Treuhandschaft der Bundesregierung steht. Der russische Mineralölkonzern, der Schwedt einst mit Öl zur Verarbeitung belieferte, macht dennoch ein Vorkaufsrecht für das Shell-Paket geltend.