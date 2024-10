"Grundsätzlich begrüßen wir, dass die Bundesregierung Klarheit bei den Rahmenbedingungen für die dringend benötigten neuen Kraftwerke schaffen will", heißt es dazu von der Leag. "Inhaltlich sehen wir jedoch Nachbesserungsbedarf, da die Konsultationspapiere Projekte in Ostdeutschland diskriminieren", wird der Vorstandsvorsitzende Adi Roesch zitiert.



Geplant sei in den Entwürfen ein "Süd-Bonus", schreibt die Leag. Dieser könnte dazu führen, "dass zwei Drittel aller Kraftwerksprojekte in den alten Bundesländern errichtet werden - mit Ausnahme von Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie der Stadtstaaten". "Bliebe es bei dieser Benachteiligung des Nord-Ostens, könnte das den bisherigen Bemühungen zum Strukturwandel in den Kohlerevieren schaden", kritisiert die Leag.

Nach den Plänen der Bundesregierung sollen neue Kraftwerke vorrangig im "netztechnischen Süden" gefördert werden. Damit meint das Bundeswirtschaftsministerium die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland - also Länder die weiter entfernt sind von den großen Windparks Norddeutschlands. Das soll die Stabilität im Stromnetz erhöhen und Kosten senken, die entstehen, wenn Kraftwerke ihre Leistung anpassen müssen, um Engpässe im Stromnetz zu vermeiden (Redispatch).