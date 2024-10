In Potsdam eröffnet am 2. Dezember ein Bürgerservicecenter, in dem Beratungen ohne vorige Terminvergabe angeboten werden.

Die Abfalltrennung in Potsdam wird bald etwas einfacher: Als erste Kommune in Brandenburg führt die Landeshauptstadt Wertstofftonnen ein. Damit entfällt die Unterscheidung zwischen Wertstoffen in Verpackung und Nicht-Verpackung.

Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Dafür werden in den ehemaligen Räumen des Verkehrsbetriebs ViP in der Wilhelmgalerie zwei neue Schalter eingerichtet. Dort werden an fünf Tagen in der Woche fast alle Dienstleistungen angeboten. Allerdings können dort keine Personaldokumente abgeholt werden. Stattdessen kann online ausgewählt werden, ob die Dokumente geliefert werden sollen oder in der Yorckstraße oder der Edisonallee abgeholt werden.



Die beiden neuen Serviceschalter seien ein Schritt aus dem Konzept zur Optimierung des Bürgerservice, das den Stadtverordneten in einer Versammlung am 6. November vorgestellt werden soll, heißt es weiter. Außerdem sollen die Bürger künftig telefonisch an ihre Termine erinnert werden. Die Stadt erklärte, pro Monat würden 600 Termine nicht wahrgenommen, aber auch nicht abgesagt.