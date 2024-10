Was liegt an?

Was sagt die ISU zur anstehenden Verhandlung?

Nichts. Auf Anfragen der ARD-Dopingredaktion reagierte die ISU nicht. Nach ARD-Informationen hat sich an der seit Jahren gültigen Sichtweise der ISU nichts geändert: Die Ausschläge in Pechsteins Blutprofil ließen sich demnach – auch gestützt auf wissenschaftliche Expertisen – nicht durch eine bei Pechstein nach der Sperre diagnostizierten, zuvor unbekannten Blutanomalie erklären. Einzige Erklärung laut ISU: Doping. Zudem sei, bestätigt durch sämtliche Sportgerichte, die Sperre nach den damaligen Regularien statthaft gewesen.

Wie argumentiert die Pechstein-Seite?

Diese ISU-Darstellung ist das Gegenteil dessen, was das Pechstein-Lager längst als gegeben ansieht. "Es wird (in München) nicht mehr um die Feststellung gehen, ob ein Dopingverstoß vorlag oder nicht. Es ist eindeutig so, dass kein Doping vorliegt", sagt Rechtsanwalt Summerer mit Blick auf weitere wissenschaftliche Expertisen, vor allem des Münchner Hämatologen Stefan Eber, der feststellt: "Die schwankenden … Retikulozytenzahlen stehen ohne Zweifel im Zusammenhang mit den nachgewiesenen erythrozytären Anomalien." Summerer sagt: "Die ISU hat es sich damals sehr leicht gemacht. Sie hat gesagt, wir können uns etwas nicht erklären, also muss es Doping sein. Das ist natürlich ein fataler Trugschluss" – der die ISU nun teuer zu stehen kommen könnte.