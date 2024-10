Eine Woche nach dem Eindringen von Vermummten in ein Gebäude der Freien Universität Berlin hat die Hochschule Schilderungen der Mitarbeiter veröffentlicht: Diese berichten von bedrohlichen Szenen und körperlichen Attacken.

Eine Woche nach dem Eindringen vermummter Personen in das Präsidiumsgebäude der Freien Universität Berlin (FU) hat die Hochschule den Vorfall als "gewaltsamen Angriff" eingestuft. Zu dieser Einschätzung sei man durch die Befragung betroffener Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekommen, teilte die FU am Mittwoch mit.



Mitarbeiter der Hochschule berichten demnach, dass sie sich während des Vorfalls bedroht und eingeschüchtert fühlten. Einige von ihnen hätten angegeben, sie seien auch körperlich angegriffen worden seinen.



Die Eindringlinge hatten am Donnerstag der vergangenen Woche versucht, das Präsidiumsgebäude zu besetzen. Laut FU forderten sie die Beschäftigten "in schlecht verständlichem Englisch unter Androhung von Gewalt" auf, ihre Büros zu verlassen. "Wer den Anweisungen nicht nachkam, wurde körperlich attackiert", teilte die FU mit. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbarrikadierten sich den Angaben zufolge in ihren Büros, während Angreifer versuchten, gewaltsam die Türen zu öffnen.