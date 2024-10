Heime und Kliniken in Berlin

Do 24.10.24 | 18:11 Uhr | Von Yasser Speck

Nach einem Hackerangriff vor rund zwei Wochen arbeiten die Kliniken und Pflegeeinrichtungen der Berliner Johannesstift-Diakonie weiterhin an der Beseitigung der Schäden. Die digitalen Systeme wurden durch den Angriff erheblich gestört, so dass die Dokumentation von Patientendaten derzeit wieder auf Papier erledigt werden muss. Ein vollständiger Regelbetrieb der IT-Systeme steht noch aus.



Nach Angaben von Johannes Rundfeldt, IT-Sicherheitsexperte bei der AG Kritis, ist die Dauer der Beeinträchtigung ungewöhnlich lang. "Üblicherweise dauert es nur ein paar Tage, um Back-ups zurückzuspielen. Zehn Tage sind da schon an der oberen Grenze", sagte der Experte dem rbb. Dass die Wiederherstellung der Systeme im Johannesstift nach über zwei Wochen immer noch andauert, lasse vermuten, dass der Angriff entweder besonders schwerwiegend war oder die Vorbereitung auf einen solchen Vorfall nicht ausreichend.