Frank Zander will wieder bei Weihnachtsfeier für Obdachlose teilnehmen

Nach einem krankheitsbedingten Ausfall im letzten Jahr will Entertainer Frank Zander dieses Jahr wieder an seiner traditionellen Weihnachtsfeier für Berliner Obdachlose und Bedürftige teilnehmen. "Das ist auch wieder ein Schritt zurück ins Leben", sagte der 82-Jährige in Berlin. "Ich bin froh, wieder dabei zu sein."

Zander veranstaltet die Feier seit 1995 gemeinsam mit seiner Familie und vielen Unterstützern. Dieses Jahr steht ein besonderes Jubiläum an: Am 21. Dezember findet die Veranstaltung zum 30. Mal im Hotel Estrel in Neukölln statt. 2023 konnte der Schlagersänger aufgrund einer Erkrankung, einem sogenannten Hydrozephalus, ein Aufstau von Gehirnflüssigkeit, nicht teilnehmen.