Verlorene Landtagswahlen, BSW und Antisemitismus: Die Linkspartei steckt in einer schweren Krise. Nun erklären mehrere prominente Berliner Linken-Politiker ihren Austritt.

Der Konflikt in der Linkspartei um die Ausrichtung der Partei und den Umgang mit Antisemitismus spitzt sich noch einmal zu. Mehrere prominente Linke erklärten am Mittwochnachmittag ihren Austritt aus der Partei.

Berliner Linke will Antisemitismus-Streit aufarbeiten

Neben dem früheren Kultursenator Klaus Lederer sind das der ehemalige Fraktionschef Carsten Schatz, der haushaltspolitische Sprecher der Fraktion Sebastian Schlüsselburg, Ex-Bausenator Sebastian Scheel sowie die ehemalige Sozialsenatorin Elke Breitenbach.

In einer gemeinsamen Erklärung auf der Nachrichten-Plattform X [x.com] erklärten die fünf Politiker:innen die Gründe für ihren Austritt. Ihnen sei es in der letzten Zeit immer weniger möglich gewesen, sich in ihrem Landesverband für ihre eigenen Positionen einzusetzen, gerade zu den Themen Antisemitismus und zum Ukraine-Krieg.

"Inzwischen sind wir aber an einem Punkt angelangt, an dem sich in - für unser Selbstverständnis zentralen – politischen Fragen unvereinbare Positionen verfestigt gegenüberstehen und eine nötige sachlich-inhaltliche Klärung nicht stattfindet."

Alle erklärten sich aber bereit, weiter in der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus mitzuarbeiten: "Als undogmatische, demokratisch-sozialistische Linke arbeiten wie weiter an unseren Zielen und beziehen politisch Position".