tastatur Donnerstag, 24.10.2024 | 09:51 Uhr

Sie haben das sehr sachlich dargestellt.

In Anbetracht dessen und auch der zu erwartenden sehr hohen Versicherungskosten sollte der erreichte Stand mit dem Jahr 2022 als Stichtagsbegriff beibehalten werden.

Es würden sich zahlreiche Vergleiche anbieten, die zu diskutieren schon vorab als indiskutabel abgelehnt werden. Dieses außergewöhnl. Kunstwerk hat längst eine weltumspannende Idee gewonnen u. steht für die Weltoffenheit der Stadt Berlin. Ich möchte nicht wissen, welche Stunden/Tage so mancher Wissenschaftler durchgemacht hat, als zu Zeiten des sog. Arabischen Frühling, als bekannt wurde, dass in Kairo(von wem auch immer)das Skulpt-Museum angegriffen wurde.

Die Zerstörung unwiderbringl. Kunstwerke (v.Palmyra)& sehr viele andere in Vorder-Asien mögen dafür stehen, dass sich Europa d. Schutz verschrieben hat und den Zugang ermöglicht. Unabhängig davon, ob man das Kunstwerk auch als Replik erkennen würde o. nicht!-- Was für ein Unfug!