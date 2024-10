Altwestberliner Mittwoch, 23.10.2024 | 15:12 Uhr

Solange es z. B. keinen ÖPNV in Brandenburg mit Anbindung an Berlin gibt, fahren die Umland-Berliner weiter Auto zur Arbeit! Klar beruhten ALLE Einsparungen darauf, dass in der Pandemie entweder nicht (halb Berlin radelte tagsüber durch den Speckgürtel...) oder im Home Office gearbeitet wurde. Da der Trend ist, alle wieder ins Büro zu rufen, ist der Verkehr wieder wie zuvor, denn im ÖPNV hat sich nix geändert in der Zeit, außer gestiegene Preise.

Klimaziele "Verkehr" sind erreichbar durch

- Verrentung der Baby Boomer (damit ist DE aber stillgelegt.. wird aber so kommen...)

- ÖPNV sauber, sicher, billig, zuverlässig, überall erreichbar (eine Illusion!)

- Home Office Pflicht in der Privatwirtschaft (ÖD kann wieder reinkommen ins Büro..)



Und denkt immer dran, der Strom für die E-Autos ist größtenteils fossil!