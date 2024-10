Amtsdirektor will nach Brand neue Kultureinrichtung in Altdöbern

Nach der Zerstörung des Kulturhauses in Altdöbern (Oberspreewald-Lausitz) durch ein Feuer am Mittwoch will sich Amtsdirektor Frank Neubert (SPD) dafür einsetzen, dass das Haus wieder aufgebaut wird. "Wir haben gute Nutzer, wir haben einen Pächter, der in er Lage ist, gute Veranstaltungen zu organisieren", sagte Neubert dem rbb. "Wir werden, denke ich, alles daransetzen - sicherlich auch mit Unterstützung des Landes im Bereich der Förderung -, dass an dieser Stelle so zeitnah wie möglich das Thema wieder aufgegriffen wird und dort eine Kultureinrichtung entsteht."