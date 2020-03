Die Flughäfen Tegel und Schönefeld haben im Februar dieses Jahres weniger Passagiere abgefertigt als vor einem Jahr. Wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Mittwoch mitteilte, hatten die Berliner Airports knapp 2,3 Millionen Fluggäste in dem Monat. Das waren demnach 10,2 Prozent weniger als im Februar 2019.

Mehr in Tegel, weniger in Schönefeld

Es sei noch nicht abzusehen, ob und inwieweit die weltweite Coronavirus-Ausbreitung die Entwicklung des Flugverklehrs bisher beeinflusst habe. " Ausgefallene Großveranstaltungen wie die ITB , aber auch Streichungen von Flügen bei den Airlines werden die Entwicklung in den kommenden Wochen und Monaten beeinflussen", so Lütke Daldrup weiter.

Im vergangenen Jahr hatte die FBB noch einen neuen Passagierrekord verzeichnet. Nach Angaben von Lütke Daldrup haben 2019 etwa 35,65 Millionen Reisende die beiden Flughäfen genutzt - 2,6 Prozent mehr als im Jahr davor.

In Tegel lag das Plus bei mehr als zehn Prozent. In Schönefeld ging dagegen die Zahl der Passagiere um zwölf Prozent zurück. In absoluten Zahlen gab es am Innenstadt-Flughafen demnach gut 24,2 Millionen Fluggäste. In Schönefeld lag die Zahl bei gut 11,4 Millionen.