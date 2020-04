In diese Projekte sollen die Kohleausstiegs-Milliarden fließen

Verkehr in der Lausitz

Am Rande der Corona-Krisensitzungen haben sich die vier Kohleausstiegsländer auf Prioritäten für Verkehrsprojekte geeinigt. Hin zur Lausitz soll eine Art dritter Autoschnellweg ausgebaut und Bahnstrecken beschleunigt werden. Von Rico Herkner

Bereits zuvor hatte die Bundesregierung ihre Bereitschaft signalisiert, die erforderlichen Summen für die Projekte zur Verfügung zu stellen. Der Verkehrsausschuss im Bundestag und das Bundesverkehrsministerium hatte dafür die Zahl der Projekte gedeckelt. Der Fokus auf diese Projekte bedeutet, dass sie nun beschleunigt umgesetzt und finanziert werden können. Noch in diesem Jahr - so die Vorgabe - soll das Maßnahmenpaket mit einem Gesetz beschlossen werden.

Acht Wochen lang wurde verhandelt, teils heftig diskutiert. Im Schatten der Corona-Krise haben sich in der dieser Woche nun die Kohleländer Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen auf eine Liste von Verkehrsprojekten geeinigt, die rbb|24 vorliegt.

In dem Maßnahmengesetz will sich der Bund unter anderem dazu verpflichten, die Verkehrsvorhaben vordringlich zu finanzieren, zu planen und zu bauen. Beteiligte sprechen von der Überholspur neben dem Bundesverkehrswegeplan. Ziel dieses gesetzgeberischen Vorgehens sei es, bis 2040 alle Projekte fertigzustellen.

Die Bundesregierung will der Vereinbarung zufolge diese Verkehrsprojekte in einem Maßnahmengesetz festschreiben. Dieses Gesetz erhält dann nach Angaben von Verwaltungsjuristen eine planfeststellende Wirkung.

Die nun vorgelegten Projekte erhalten eine besondere Dringlichkeit, sodass etwa Kläger die Projekte nicht in ihrer Gesamtheit verhindern können, lediglich Verbesserungen im Sinne des Umweltschutzes erwirken können und die Klagemöglichkeiten auf eine Instanz, und zwar das Bundesverwaltungsgericht, begrenzt sind.

EU-Milliarden für Kohleausstieg in Deutschland

Leuchtturmprojekt in der Lausitz soll die rund 200 Kilometer lange ICE-Trasse von Berlin über Cottbus nach Görlitz werden. Inklusive des sächsischen Streckenanteils plant der Bund dafür 1,6 Milliarden Euro ein. Ergänzend dazu will die Deutsche Bahn in Cottbus eine Wartungsbasis für die Grundinstandsetzung der künftigen ICE-Generation bauen. Die dafür veranschlagten Kosten belaufen sich auf rund 400 Millionen Euro.

Wirtschaftsförderer rechnen aufgrund der künftigen ICE-Fahrzeiten von etwa 45 Minuten zwischen Berlin und Cottbus mit Unternehmensverlagerungen von Berlin in die Lausitz. Außerdem gehen die Planer vom Aufbau neuer Forschungszentren in Cottbus aus. Diese würden so mittels ICE mit dem Flughafen BER oder mit dem Wissenschaftspark Berlin-Adlershof verbunden.

Mit dem Ausbau der Bahnstrecken wollen die Planer auch einen besseren Anschluss der Region an bestehende, innereuropäische Güterverkehrs-Magistralen in Ost-West- sowie in Nord-Süd-Richtung erreichen.