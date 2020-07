Die EU-Kommission stellt sich Insidern zufolge nicht gegen die Übernahme der Zug-Sparte von Bombardier durch den französischen Rivalen Alstom. Die Wettbewerbshüter aus Brüssel seien bereit, die bis zu 6,2 Milliarden Euro schwere Fusion unter Auflagen zu genehmigen, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag.

Bombardier-Produktion in Hennigsdorf vor Teilverkauf

Alstom habe die Zugeständnisse - also Unternehmensteile, die nicht in den Kauf einfließen - noch an einigen Stellen angepasst, um die Bedenken der EU auszuräumen, hieß es. Die EU-Kommission wolle nun bis Freitag zu dem Fall Stellung nehmen.



Bei der Prüfung durch die Kommission geht es darum, die Fusion der beiden Konzerne entweder zu gestatten, oder die Pläne der beiden Unternehmen einer vertieften Prüfung zu unterziehen.