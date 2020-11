Seit mehr als 30 Jahren ist Heike Gesch in der Pflege beschäftigt, mittlerweile als stellvertretende Pflegedienstleiterin in der Sozialstation Zehlendorf. Gesch weiß, dass ihre gesetzliche Rente später nicht üppig sein wird. Deshalb stockt sie mit einer betrieblichen Altersvorsorge auf. Doch sie fragt sich mittlerweile, ob diese Altersvorsorge später nicht einmal selbst zum Pflegefall wird.

Laut Gesetz hat jeder Arbeitnehmer Anspruch auf eine betriebliche Altersvorsorge. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Beiträge können etwa vom Arbeitgeber allein oder auch von Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam aufgebracht werden. Häufig ist die betriebliche Altersvorsorge eine sogenannte Entgeltumwandlung: Ein Teil des Brutto-Gehalts fließt direkt in die Altersvorsorge. So ist es auch bei Heike Gesch. Für sie bedeutet das, dass sie erst einmal weniger Gehalt hat, aber auch Steuern und Sozialabgaben spart. Seit 2019 muss der Arbeitgeber mindestens 15 Prozent dazu zahlen.

Aber unter welchen Bedingungen lohnt es sich überhaupt noch, in eine betriebliche Altersvorsorge einzuzahlen, wenn die allgemeine Zinslage so schlecht ist? Hermann-Josef Tenhagen von "Finanztip" rät gegenüber Super.Markt, dem Verbrauchermagazin des rbb, die Betriebsvorsorge dann zu wählen, wenn der Arbeitgeber mehr Geld als das Minimum dazu gibt. "Wenn der Chef 25 bis 30 Prozent oben drauflegt, ist das eine garantierte Rendite fürs Alter." Da sich diese auch in den vergangenen Jahrzehnten nicht geändert hat, sagt Tenhagen: "Das sollte funktionieren."

Bei Heike Gesch sieht es konkret so aus: Sie zahlt direkt von ihrem Bruttogehalt 200 Euro in eine sogenannte Direktversicherung, der Arbeitgeber legt davon noch 20 Prozent oben drauf, also 40 Euro. Die zu erwartende Rente beträgt bei Vertragsabschluss 151,24 Euro monatlich oder 45.364 Euro einmalig. Hinzu kommt eine Summe aus der verzinsten Überschussbeteiligung. Trotzdem ist ihr Chef Hanfried Wiegel ebenso wie seine Mitarbeiterin beunruhigt, denn die Versicherungsverträge von der Arag wurden an eine andere Versicherung verkauft.