Am Samstag protestiert das Bündnis "Wir haben es satt!" gegen Klimakrise, Tierfabriken und Höfesterben. Auch vielen Brandenburger Landwirten geht die EU-Agrarreform, die derzeit in Brüssel verhandelt wird, nicht weit genug. Von Stefanie Otto

Das Bündnis "Wir haben es satt!" geht sogar noch einen Schritt weiter. Unterstützt von 400 Organisationen aus 12 EU-Staaten fordert es ein Ende der pauschalen Flächenprämien. Stattdessen müssten öffentliche Gelder in Zukunft vorrangig für öffentliche Leistungen, also Arten- und Klimaschutz, Tierwohl und gute Löhne und Arbeitsbedingungen eingesetzt werden.

In Deutschland ist die Landwirtschaft für etwa 7,4 Prozent der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich. Hier entsteht zwar kein Kohlenstoffdioxid in großen Mengen. Jedoch setzen Tiere und Böden die klimaschädlichen Gase Methan und Lachgas frei. Methan kommt aus den Mägen von Wiederkäuern und aus den Lagern von Mist und Gülle. Lachgas entsteht vor allem beim Düngen der Felder. Dabei sind Methan und Lachgas 25-mal bzw. 300-mal so klimaschädlich wie Kohlendioxid.

Sind Kühe also Klimakiller? Helge Milatz von der Agrargenossenschaft Quitzow bei Perleberg wollte genau diese Frage klären. Für seine 350 Kühe, 3.200 Schweine und 2.600 Hektar Land hat der Betrieb als erster Brandenburgs eine Klimabilanz aufstellen lassen. Denn Partnerbetriebe wie die Molkerei fragen neuerdings solche Zahlen bei ihm nach.

Zwar zeigte die Bilanz auch, wo der Betrieb schon Ressourcen effizient einsetzt. Doch der Fußabdruck von über 11.000 Tonnen CO2-Äquivalenten im Jahr 2019 war doch ernüchternd. Die Genossenschaft hat aber einen Weg gefunden, um die Bilanz zu verbessern: Sie produziert Strom und Wärme in einer eigenen Biogasanlage und hat mehrere Stalldächer mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet. So muss Leiter Helge Milatz weniger Energie zukaufen. In der Bilanz spart er 300 Tonnen klimawirksame Gase ein – so viel wie 200 Berufspendler pro Jahr mit dem Auto ausstoßen.