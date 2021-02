Anzeigenblätter wirken ein bisschen aus der Zeit gefallen. In Berlin und Brandenburg werden sie von acht Verlagen produziert - und sie haben treue Leser. Wer sie allerdings nicht haben will, muss ein paar Punkte beachten. Von Jördis Götz

Laut einer Umfrage der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) für den Verband der Anzeigenblätter lesen in ganz Deutschland mehr als 70 Prozent der Bevölkerung – nämlich 51 Millionen Menschen - diese Druckerzeugnisse. Und immerhin rund 35 Prozent der Leser finden Werbung in Anzeigenblättern nützlich.

Sie heißen "Berliner Abendblatt", "Märkischer Markt", "Blickpunkt" oder "Lausitzer Woche", und sie landen regelmäßig im Briefkasten, ohne dass man sie bestellt hat. In Berlin sitzen zwei große Verlage, die zusammen 2,7 Millionen Exemplare der kostenlosen Anzeigenblätter pro Ausgabe produzieren. In Brandenburg sind es sechs Verlage, die pro Ausgabe insgesamt fast 2,5 Millionen Anzeigenblätter verteilen lassen.

Gaby Gonschorek aus Potsdam stellt seit 16 Jahren den "Blickpunkt" zu, zweimal pro Woche, jeweils 570 Zeitungen, und sie kennt ihre Leser in der Potsdamer Waldstadt. Was viele nicht wissen: In jeden Briefkasten kommt eine Zeitung, auch in die, auf denen steht: "Keine Werbung!"

Denn Anzeigenblätter gelten als Presseprodukte – der "Bitte keine Werbung"-Aufkleber blockiert dagegen nur Werbung. Nur der Zusatz "Keine kostenlosen Zeitungen" gilt als Verweigerung, entsprechende Aufkleber gibt es im Baumarkt oder im Internet. Wenn ein solches Schild am Briefkasten klebt, darf der Zusteller kein Anzeigenblatt einwerfen. Tut er es trotzdem, sollte man sich direkt an den Verlag wenden, per Anruf, E-Mail oder Fax.