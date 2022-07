Wenn man daran glaubt, dass alles gut wird und die Welt sich immer weiterentwickelt, dann sind Aktien eine gute Geldanlage, wenngleich man natürlich auch zehn bis durchaus auch mal 15 Jahre Dürreperiode aushalten können muss. Wenn man also beispielsweise im Januar 2022 Aktien an der Börse gekauft hat, dann wird man ein dickes Minus verkraften müssen. Und das wird man vielleicht auch noch zwei Jahre aushalten müssen, bevor dann langsam aber sicher die Kurse wieder steigen werden. Aber das sind alles rückschauende Prognosen, die sozusagen aus der Historie abgeleitet sind. Es gab immer wieder sogenannte Schwächephasen, die eben auch mal zehn, bis 15 Jahre dauern können. Die muss man überbrücken können. Wer das nicht kann, für den sind Aktien nicht geeignet. Und wie gesagt: Das gilt alles für die Annahme, dass es in der Zukunft so sein könnte wie in der Vergangenheit. Aber eine Glaskugel haben wir alle nicht.

Die Kryptowährungen brechen ja gerade auch ziemlich ein. Würden Sie da trotzdem noch darauf setzen?

Setzen? Das hört sich so an wie eine Wette – und das ist es im Moment auch. Die Kryptobörsen sind wenig reguliert, es gibt viel spekulatives Geld in diesem Bereich und dort wird viel Geldwäsche betrieben. Man muss damit rechnen, dass Kryptowährungen von heute auf morgen von der Böse verschwinden, auch auf politischen Druck hin, weil es natürlich Konkurrenzwährungen zu Euro, Dollar und Yen sind. Deshalb ist es hochspekulativ, in Bitcoins zu investieren. Man kann sie von heute auf morgen einfach abschalten und das ist natürlich auch ein erhebliches Risiko für die Verbraucher. Deshalb Finger weg davon!

Für viele Menschen ist ja die Investition in ein Eigenheim das Sicherste. Macht es derzeit aus Ihrer Sicht Sinn, sich eine Immobilie zu kaufen.

Je nach Veranlagung. Der eine kann mit Investitionen in Steine besser leben, weil er etwas zum Anfassen hat. Andere investieren ihr Geld in Oldtimer, was auch durchaus eine Wertanlage sein kann, wieder andere in Aktien. Aber Sachwerte, sind grundsätzlich gut. Dann kommt es eben darauf an, was einem liegt. Wer heute noch zu teuren Preisen in Immobilien investieren kann und nichts anderes will, liegt damit nicht falsch. Man muss aber auch wissen, dass man teuer kauft und dass die Preise natürlich nicht weiter so exorbitant steigen werden, wie es in der Vergangenheit gewesen ist.