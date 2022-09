Immer mehr Menschen in Brandenburg kommen aufgrund der hohen Gaspreise in Existenznöte. Verbraucherschützer empfehlen: Kunden sollten von ihrem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen und den Anbieter wechseln. Von Marcus Latton

Manchmal ist es nur ein Brief in der Post, der einem die Luft zum Atmen abschnürt. So geschah es auch im Fall von Nicole Kienzle. Mit ihrem Mann und ihrer Mutter wohnt sie in einem Haus in Schenkenberg im Landkreis Potsdam-Mittelmark. In dem Umschlag, der vor kurzem in ihrem Briefkasten lag, befand sich die Hiobsbotschaft: Ihre monatliche Gasrechnung steigt ab 1. November von 143 Euro auf 1.515 Euro.

"Das ist das, was mein Mann im Monat verdient", sagt Kienzle. "Das ist existenziell, ich wache nachts schweißgebadet auf, weil einen das nicht in Ruhe lässt." Dabei hatte die Familie erst vor kurzem mehrere Tausend Euro in eine neue, effizientere Gasheizung investiert, um Heizkosten zu sparen - ein Vorhaben, das durch die Gaspreiserhöhungen zu Nichte gemacht wurde.