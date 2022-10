Bauarbeiten am Bahnhof Pritzwalk dauern mindestens einen Monat länger

Großprojekt in der Prignitz

Die Bauarbeiten am Bahnhof in Pritzwalk (Prignitz) dauern länger als geplant. Wegen Lieferengpässen gebe es enorme Schwierigkeiten, sagte ein Bahn-Projektleiter am Freitag auf Nachfrage des rbb.

Ursprünglich sollten die Bauarbeiten des Modernisierungsprojekts am 7. November abgeschlossen werden, der Termin sei aber nicht mehr zu halten, so der Sprecher auf Antenne Brandanburg. Die Bahn peile nun den Dezember an.

Doch auch das stehe noch nicht abschließend fest, so der Sprecher weiter. Denn wichtige Weichen können erst im März kommenden Jahres geliefert werden. Ob man die Arbeiten auch ohne diese gelieferten Weichen schon im Dezember abschließen kann, sagte der Sprecher nicht. Die Auswirkungen würden derzeit geprüft, hieß es.

Seit dem vergangenen Frühsommer wird der Bahnhof von der Bahn für 16 Millionen Euro modernisiert. Unter anderem werden Gleise und Weichen, aber auch Signal- und Telekommunikationsanlagen erneuert und digitalisiert. Damit soll der Bahnhof künftig digital vom Stellwerk in Neuruppin gesteuert werden.

Der Verkehr auf den Bahnlinien RE6 und RB73/74 ist durch die Verzögerungen nicht betroffen. Er wird an der Baustelle vorbeigeführt.