Hintergrund ist, dass die Strompreise in Brandenburg unter anderem wegen der Netzentgelte so hoch sind. Diese steigen, weil überschüssiger Strom, der über die Netze nicht abgeführt werden kann, abgeriegelt werden muss. Die damit verbundenen Entschädigungszahlen für den Erzeuger würden aber auf die Netzentgelte und damit auf die Strompreise umgelegt, so Steinbach.

Durch den schleppenden Ausbau der Netze in Richtung Süddeutschland kann der Strom oft nicht weitergeleitet werden, wodurch für die Verbraucher in den nördlicheren Bundesländern höhere Kosten entstehen. Steinbach betonte, die Dringlichkeit der Situation sei allen bewusst. Modelle, wie diese Ungerechtigkeit geändert werden könnte, seien aber schwer zu entwickeln. Zudem müsse vermutlich der Bundesrat letztendlich darüber entscheiden.

Zum Streit um die Weiternutzung der Kernenergie sagte Steinbach, diese müsste vor allem im Süden erzeugt werden, wo es derzeit wegen fehlender Lieferungen aus Frankreich zu wenig Strom gebe. Zusätzlicher Atomstrom im Norden würde dagegen die Überschussmenge erhöhen und den Strompreis damit eher noch verteuern.

Im Atomstreit der Ampel-Koalition hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag ein Machtwort gesprochen: Alle drei noch am Netz befindlichen deutschen Atomkraftwerke sollen bis Mitte April 2023 laufen können, heißt es in einem am Montag veröffentlichten Schreiben von Scholz an das Bundeskabinett. Der Kanzler berief sich dabei auf seine Richtlinienkompetenz innerhalb der Bundesregierung. "Es wird die gesetzliche Grundlage geschaffen, um den Leistungsbetrieb der Kernkraftwerke Isar 2, Neckarwestheim 2 sowie Emsland über den 31.12.2022 hinaus bis längstens zum 15.4.2023 zu ermöglichen", heißt es in dem Schreiben.

