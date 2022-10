RE 1

20. Oktober, 4.15 Uhr bis 22. Oktober, 4 Uhr Zahlreiche Züge dieser Linie fallen zwischen Fürstenwalde (Spree) und Frankfurt (Oder)/Eisenhüttenstadt aus.Als Ersatz nutzen Sie bitte eine frühere/spätere Verbindung dieser Linie. Die noch fahrenden Züge halten zusätzlich in Berkenbrück, Briesen (Mark), Jacobsdorf (Mark) sowie Pillgram. Vereinzelt fahren Busse zwischen Fürstenwalde (Spree) und Frankfurt (Oder) als Ersatz. ... 14. Oktober, 4 Uhr bis 16. Oktober, 4.45 Uhr Zahlreiche Züge dieser Linie fallen zwischen Fürstenwalde (Spree) und Frankfurt (Oder) aus. Als Ersatz nutzen Sie bitte eine frühere/spätere Verbindung dieser Linie. In der Nacht 15./16. Oktober nutzen Sie bitte die Busse zwischen Fürstenwalde (Spree) und Frankfurt (Oder). ... 14. Oktober, 22.15 Uhr bis 17. Oktober, 2 Uhr Die Züge dieser Linie fallen zwischen Brandenburg Hbf und Groß Kreutz aus und werden durch Busse ersetzt. ... Bis 10. Dezember 2022 Die Züge dieser Linie halten nicht in Frankfurt (Oder) -Rosengarten. Als Ersatz nutzen Sie von/zu den ausfallenden Halten bitte die Busse zwischen Jacobsdorf (Mark) und Frankfurt (Oder) -Rosengarten.