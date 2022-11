Weniger Arbeitslose in Berlin, leichter Anstieg in Brandenburg

Der Arbeitsmarkt in der Region behauptet sich auch im November gegen die hohe Inflation und Energiekrise. In Brandenburg ist die Zahl der Arbeitslosen zwar moderat angestiegen. Trotzdem betont die Arbeitsagentur: Die Chancen auf Beschäftigung bleiben gut.

Der Arbeitsmarkt in Berlin und Brandenburg hat sich auch im November als robust erwiesen. Während die Zahl der Erwerbslosen in Berlin erneut gesunken ist, stieg sie in Brandenburg an, allerdings nur leicht.



In Berlin gab es im abgelaufenen Monat 2.841 Arbeitslose weniger als im Oktober sowie 4.701 weniger als im November 2021. Derzeit sind bei den Arbeitsagenturen in Berlin 175.591 Menschen erwerbslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 8,7 Prozent, das sind 0,1 Prozentpunkte weniger als im Oktober.