Wenige Tage nach dem schweren Verkehrsunfall mit einem Betonmischer in Berlin-Wilmersdorf ist die 44-jährige Radfahrerin gestorben. Am Donnerstag war sie für hirntot erklärt worden.

Die 44-jährige Radfahrerin, die am Montag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Wilmersdorf lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Donnerstagabend im Krankenhaus gestorben. Das hat die Berliner Polizei am Freitag mitgeteilt.

Die Frau war am Donnerstag für hirntot erklärt worden. Die Polizei hatte ihre vorherige Mitteilung, wonach die Radfahrerin bereits am Donnerstagvormittag gestorben sei, als falsch zurückgezogen. Die Frau werde weiterhin intensivmedizinisch betreut, so die Polizei am Donnerstag.