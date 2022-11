Neue E-Züge im Einsatz - Bahn bindet Lausitz mit dichterem Takt an

Di 08.11.22 | 14:44 Uhr

Mehr Fahrten abends und am Wochenende, neue Direktverbindungen: Die Bahn verspricht, dass mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember eine bessere Anbindung der Lausitz. Zwischen Berlin und Cottbus entstehe ein 30-Minuten-Takt, hieß es.



Nach dem Fahrplan-Wechsel bei der Bahn fahren ab 11. Dezember neue Regionalzüge in der Lausitz. Zudem soll es auf stark nachgefragten Strecken mit vielen Pendlern Verbesserungen wie neue Linienführungen, mehr Verbindungen und kürzere Takte geben, kündigte die Bahn am Dienstag in Cottbus an.



Neuer Zug, Innenansicht | Bild: rbb/Nico van Capelle

Mit dem neuen Netz Elbe-Spree fahren laut Bahn ab 11. Dezember auf den am stärksten nachgefragten Strecken in Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt deutlich mehr Züge in dichterem Takt. Zwischen Berlin und Cottbus entstehe ein 30-Minuten-Takt, hieß es.



Zusätzliche Fahrten etwa in den Abendstunden und am Wochenende gibt es auf den Linien RE10, RB43 und RB49. Zwischen Frankfurt (Oder) und Leipzig gibt es eine neue Direktverbindung. Auch die Anbindung zu Flughafen BER soll verbessert werden.



Kostenfreies WLAN angekündigt

Die Fahrzeugflotte werde überarbeitet und modernisiert, teilte die Bahn mit. Im Liniennetz Lausitz - zwischen Leipzig, Cottbus, Senftenberg und Frankfurt (Oder) - rollen der Bahn zufolge mit Beginn des neuen Fahrplans zudem 20 neue Elektrotriebzüge. Die Fahrzeuge vom Typ Mireo wurden am Dienstag in der Bahn-Werkstatt in Cottbus vorgestellt.

Toilette im neuen Regionalzug

Sie hätten mehr Sitzplätze als bisher, Steckdosen an allen Sitzen und böten mehr Beinfreiheit, hieß es von der Bahn. Auch kostenfreies WLAN kündigte die Bahn an; neuartige Fensterscheiben erleichterten zudem den Mobilfunkempfang.



Fahrgäste müssen sich jedoch auch weiterhin auf Bahn-Baustellen einstellen, die nach Angaben des Unternehmens etwa die Verbindungen Berlin-Leipzig und Berlin-Cottbus betreffen. Die Deutsche Bahn berichtete zudem von einer angespannten Lage beim Personal und von "außergewöhnlich hohen" Krankenständen.

