Der Familie Adlon steht keine Entschädigung für die Enteignung des berühmten Luxushotels am Brandenburger Tor zu. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin am Donnerstag entschieden. Damit blieben die Erben zunächst erfolglos mit ihrem Versuch, dass ein früheres Verfahren zur Rückübertragung wieder aufgegriffen wird. Aus Sicht der Kläger gab es neue Beweise dafür, dass die Adlons selbst Opfer nationalsozialistischer Verfolgung geworden seien. Dafür sah das Gericht keine ausreichenden Beweise. Zwar sei das weltberühmte Hotel von den Nazis "instrumentalisiert" worden. Die Hotelbetreiber seien aber nicht vollständig aus ihrem Eigentum verdrängt worden.

Lorenz Adlon ließ das Hotel zwischen 1905 und 1907 bauen. Das luxuriöse Haus entwickelte sich in den Folgejahren zu einem gesellschaftlichen Anlaufpunkt. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde das Adlon auch als Treffpunkt von Nazis genutzt. Die Adlons seien damit "faktisch enteignet" worden, argumentierte der Rechtsanwalt der Kläger.



Die Sowjetunion hatte nach dem Zweiten Weltkrieg das Grundstück auf die sogenannte "Liste 3" des "Gesetzes zur Einziehung von Vermögenswerten der Kriegsverbrecher und Nationalsozialisten" gesetzt. Die Begründung lautete, das Ehepaar Hedda und Louis Adlon, der Sohn von Lorenz Adlon, sei in der NSDAP gewesen.



Am Ende des Zweiten Weltkriegs brannte das Hotel 1945 bis auf einen Seitenflügel nieder. 1984 wurde auch dieser Rest abgerissen. Der Name Adlon blieb als Mythos. Am 23. August 1997 wurde das Hotel Adlon wiedereröffnet. Heute gehört es zur Hotelgruppe Kempinski.