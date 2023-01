Hugo Berlin Mittwoch, 25.01.2023 | 09:10 Uhr

Bitte nutzt die Möglichkeit wie nach dem Umbau am Finnischen Flughafen in Helsinki mehr Prozesse zu vereinfachen, somit auch zu beschleunigen. Also Selbst-Gepäckaufgabe, moderne Sicherheitskontrollen ohne IT und Co. auspacken zu müssen. Es geht wirklich schneller und moderner als am BER. Also startet mit einem Pilotterminal.