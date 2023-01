Die Warnstreiks bei der Deutschen Post sind beendet. Das hat die Gewerkschaft Verdi gegenüber rbb24 am Abend bestätigt. Die Arbeit in den Brief- und Paketzentren laufe wieder wie gewohnt, sagte Andreas Splanemann, Verdi-Pressesprecher für Berlin und Brandenburg. Vor der nächsten Tarifverhandlungsrunde am 8. und 9. Februar sei voraussichtlich nicht mit weiteren Streiks zu rechnen.