Franke Berlin Dienstag, 17.01.2023 | 16:24 Uhr

2022 hat Berlin immer noch Schulden in Höhe von 62,94 Milliarden Euro!



Die Senatsverwaltung Berlin sagt selbst: "Die Haushalts- und Finanzpolitik müssen darauf ausgerichtet werden, Arbeitsplätze, Unternehmen und damit die Steuerkraft zu sichern, Ausgaben auf Notwendiges zu konzentrieren und den Haushalt generell an die engeren Spielräume anzupassen."



Fundstelle: https://www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/haushaltsueberwachung/schuldentilgung/artikel.475316.php



Da bin ich mal gespannt, wie und ab wann das Berliner Abgeordnetenhaus hier an dem obigen Ziel arbeiten wird.