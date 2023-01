Im ganzen Bundesgebiet treten seit Donnerstag die Post-Beschäftigten in einen Warnstreik - mit fatalen Folgen. Fast alle Briefe und Pakete dürften liegenbleiben. In Berlin und Brandenburg beginnt der Arbeitskampf in der Nacht auf Freitag.

Nach der erfolglosen zweiten Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Deutschen Post stehen auch in Berlin und Brandenburg ab Freitag Warnstreiks an. Zu zweitägigen Warnstreiks aufgerufen seien 3.000 Beschäftigte in der Brief-, Verbund- und Paketzustellung in Berlin und Brandenburg , teilte der Landesverband der Gewerkschaft Verdi am Donnerstagabend mit. Bereits in der Nacht auf Freitag werden 500 Tarifbeschäftigte in den vier regionalen Briefverteilzentren in Berlin-Tempelhof , Schönefeld , Stahnsdorf und Hennigsdorf , sowie in den Paketzentren in Rüdersdorf, Börnicke und Ludwigsfelde zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Pro Nacht würden in diesen Zentren insgesamt über eine Million Paket- und Briefsendungen für die Auslieferung am Folgetag vorbereitet, so Verdi.

Der Ärger über die Post hat einen Höchstwert erreicht. So viele Menschen wie noch nie haben sich 2022 über die Brief- und Paketzustellung in Deutschland beschwert. Die Post verweist auf die Krankheitswelle, Kritiker bemängeln aber auch die Personalpolitik.

Die Beschäftigten der Brief und Paketverteilzentren in Berlin und Brandenburg, die die Sendungen vorsortierten, seien nur für die Nacht auf Freitag zum Warnstreik aufgerufen, konkretisierte Verdi-Fachbereichsleiterin Benita Unger auf rbb-Nachfrage.



Die Beschäftigten der Brief- und Paketzustellung in Berlin und Brandenburg seien von Freitagfrüh bis einschließlich Samstag zum Warnstreik aufgerufen, erklärte Unger weiter. "Die Zustellung wird dann erst wieder am Montag aufgenommen", so die Gewerkschafterin. Einzig durch die Post-Tochter DHL Express würden am Freitag und Samstag Pakete ausgeliefert, betonte sie weiter.

In der zweiten Verhandlungsrunde für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten hatte es keine Fortschritte gegeben. "Die Arbeitgeber haben sich sehr deutlich geäußert, dass sie nicht bereit sind, den Reallohnverlust und die Inflation auszugleichen", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis am Donnerstag in Köln (Nordrhein-Westfalen). Verdi halte die Forderungen jedoch für "notwendig, gerecht und machbar".