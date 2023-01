Zum Besucherstart der Grünen Woche in Berlin hat es Proteste von Tierschützern und Bauern gegeben.

Aktivisten der Tierschutzorganisation Peta demonstrierten am Freitag auf dem Messegelände mit Tiermasken und überschütteten sich mit Kunstblut. Peta erklärte, die Besucher würden getäuscht, weil die Tierhaltung beschönigend dargestellt werde. Die Organisation fordert, in der Landwirtschaft weniger auf Tiere zu setzen und mehr auf veganen Ökolandbau. Zudem würden in den Messehallen Tiere gehalten, die dort Stress ausgesetzt seien.