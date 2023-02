Der Online-Modehändler Zalando reagiert mit Stellenstreichungen auf die nachlassende Konsumlaune seiner Kunden. "Mehrere hundert" der insgesamt rund 17.000 Jobs würden wegfallen, schrieben die Co-Chefs des in Berlin ansässigen Unternehmens, Robert Gentz und David Schneider, am Dienstag in einem Rundschreiben an die Zalando-Mitarbeiter. Dabei teilten die Manager nur grobe Details der Streichungen mit.