Die Hamburger Otto Group stellt den Geschäftsbetrieb der Spielwarenplattform Mytoys.de ein und schließt bis Februar 2024 alle Filialstandorte - auch in Berlin. Betroffen sind rund 800 Beschäftigte in der Mytoys-Verwaltung in Berlin und 19 Stationärgeschäfte. In Berlin gibt es aktuell Filialen in Neukölln und Spandau; die Brandenburger Filiale ist in Wildau. Es soll ein Interessenausgleich verhandelt und ein Sozialplan erstellt werden. Die Marke Mytoys werde künftig ausschließlich auf der Otto-Plattform angeboten, teilte der Konzern am Montag mit.